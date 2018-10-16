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Президент просит созвать заседание правительства с его участием в связи с последними событиями


16.10.2018   15:33
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в связи с последними событиями обращается к премьер-министру Мамуке Бахтадзе с инициативой созвать заседание правительства и планирует лично присутствовать на нем.

Как заявил Маргвелашвили на сегодняшнем брифинге, на заседании правительства он представит вопросы эффективного функционирования государственных институтов и защиты прав и свобод граждан.

«Хочу откликнуться на активную политическую дискуссию в связи событиями, произошедшими на улице Хорава. Еще раз хочу выразить свою поддержку Зазе Саралидзе. Как и Ирина Енукидзе, он защищает жизнь наших детей. Трагично, что спустя 10 лет после трагедии, которая потрясла грузинское общество, сегодня на главном проспекте столицы с теми же требованиями, делясь с обществом той же трагедией, стоит отец убитого ребенка. Политические дебаты и оценки касательно этой ситуации оставляют у общества еще более непонятное ощущение. Я не комментирую скрытые записи. Я комментирую политические оценки, которые за этим следуют… Я вижу выход в том, чтобы провести совещание с государственными структурами, правительством Грузии с точки зрения правильных оценок и проведения соответствующих мер. Я пользуюсь своим конституционным правом и обращаюсь к правительству Грузии, премьер-министру, созовите в ближайшие дни заседание правительства, на котором я проведу встречу по вопросу анализа именно этих вопросов. Я предстану перед правительством с вопросом эффективного функционирования государственных институтов, а также защиты прав и свобод граждан. Надеюсь, что эта встреча будет полезной для грузинского государства, грузинского общества и обеспечит лучшее будущее для грузинской демократии», - заявил Маргвелашвили.






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