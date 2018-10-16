Президент обратился к армии: «Ваша обязанность защищать территориальную целостность Грузии»

16.10.2018 15:44 Никогда не будет под вопросом право Грузии уничтожать врага на своей территории, защищать суверенитет страны, и это то право, на котором строится государство, - об этом президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил на пресс-конференции в президентской резиденции.



По его словам, в связи с этим вопросом слышны тревожные заявления. Он обратился к солдатам и отметил, что Грузия им гордится.



«Я наблюдаю за происходящими событиями. Ожидаю, что нынешняя избирательная кампания и президентские выборы должны стать шагом вперед на пути демократии в стране. Я увидел тревожные знаки. Как гражданину этой страны, президенту и Верховному главнокомандующему, для меня важен вопрос грузинской армии. В ходе кампании для меня это тревожная тема. Сегодня я хочу обратиться к тем людям, которые защищают нашу страну с оружием в руках: знайте, независимо от политических дебатов, ваш священный долг защищать территориальную целостность Грузии, быть твердыми в защите наших граждан своей жизнью и профессионализмом. Никогда не будет под вопросом право Грузии уничтожать врага на своей территории, защищать суверенитет страны, и это то право, на котором строится государство. Всегда был и будет цениться ваш героизм на поле битвы. Грузинский народ благодарен за вашу самоотверженность. Эти политические дебаты не должны влиять на вас. Знайте, что Грузия, которая оккупирована Россией и которая стала объектом нападения в несправедливой и необоснованной войне, граждане ценят и благодарны вам за служение этой Грузии», - сказал президент.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

