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Мирза Субелиани попытался совершить самоубийство - Пенитенциарная служба


16.10.2018   16:24
Специльная пенитенциарная служба подтверждает, что вчера вечером, 15 октября 2018 года, имела место попытка суцида, предпринятая обвиняемым Мирзой Субелиани, и своевременно пресеченная администрацией учреждения по исполнению наказаний.

«По данному факту следственный департамент Министерства юстиции Грузии вчера же вечером начал расследование по статье 115 УК Грузии.

В течение ночи заключенному была оказана соответствующая медицинская помощь, а сегодня утром консультацию ему провели психолог и психиатр», - говорится в заявлении.

Кроме того, по заявлению Специальной пенитенциарной службы, обвиняемый был и остается душевно взволнованным, но находится под наблюдением медицинского персонала и его жизни опасность не угрожает.

Напомним, что вчера была опубликована скрытая запись разговора экс-прокурора Мирзы Субелиани, находящегося в заключении, с депутатом парламента Грузии Виктором Джапаридзе. Согласно записи, Субелиани рассказал обо всех ужасах, совершенных им по заказу власти "Грузинской мечты". Среди них - похищения людей, пытки.







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