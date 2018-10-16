Мирза Субелиани попытался совершить самоубийство - Пенитенциарная служба

16.10.2018 16:24



«По данному факту следственный департамент Министерства юстиции Грузии вчера же вечером начал расследование по статье 115 УК Грузии.



В течение ночи заключенному была оказана соответствующая медицинская помощь, а сегодня утром консультацию ему провели психолог и психиатр», - говорится в заявлении.



Кроме того, по заявлению Специальной пенитенциарной службы, обвиняемый был и остается душевно взволнованным, но находится под наблюдением медицинского персонала и его жизни опасность не угрожает.



Напомним, что вчера была опубликована скрытая запись разговора экс-прокурора Мирзы Субелиани, находящегося в заключении, с депутатом парламента Грузии Виктором Джапаридзе.





Специльная пенитенциарная служба подтверждает, что вчера вечером, 15 октября 2018 года, имела место попытка суцида, предпринятая обвиняемым Мирзой Субелиани, и своевременно пресеченная администрацией учреждения по исполнению наказаний.«По данному факту следственный департамент Министерства юстиции Грузии вчера же вечером начал расследование по статье 115 УК Грузии.В течение ночи заключенному была оказана соответствующая медицинская помощь, а сегодня утром консультацию ему провели психолог и психиатр», - говорится в заявлении.Кроме того, по заявлению Специальной пенитенциарной службы, обвиняемый был и остается душевно взволнованным, но находится под наблюдением медицинского персонала и его жизни опасность не угрожает.Напомним, что вчера была опубликована скрытая запись разговора экс-прокурора Мирзы Субелиани, находящегося в заключении, с депутатом парламента Грузии Виктором Джапаридзе. Согласно записи , Субелиани рассказал обо всех ужасах, совершенных им по заказу власти "Грузинской мечты". Среди них - похищения людей, пытки.











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