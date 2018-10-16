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Мирза Субелиани попытался совершить самоубийство - Пенитенциарная служба
16.10.2018 16:24
Специльная пенитенциарная служба подтверждает, что вчера вечером, 15 октября 2018 года, имела место попытка суцида, предпринятая обвиняемым Мирзой Субелиани, и своевременно пресеченная администрацией учреждения по исполнению наказаний.
«По данному факту следственный департамент Министерства юстиции Грузии вчера же вечером начал расследование по статье 115 УК Грузии.
В течение ночи заключенному была оказана соответствующая медицинская помощь, а сегодня утром консультацию ему провели психолог и психиатр», - говорится в заявлении.
Кроме того, по заявлению Специальной пенитенциарной службы, обвиняемый был и остается душевно взволнованным, но находится под наблюдением медицинского персонала и его жизни опасность не угрожает.
Напомним, что вчера была опубликована скрытая запись разговора экс-прокурора Мирзы Субелиани, находящегося в заключении, с депутатом парламента Грузии Виктором Джапаридзе. Согласно записи, Субелиани рассказал обо всех ужасах, совершенных им по заказу власти "Грузинской мечты". Среди них - похищения людей, пытки.
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