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Маргвелашвили: Производство наркотических средствв Грузии для меня совершенно неприемлемо


16.10.2018   16:37
Производство в Грузии наркотических средств для меня совершенно неприемлемо -
заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили на сегодняшней пресс-конференции.

По словам президента, ему непонятны дебаты, продолжающиеся до сих пор по этому вопросу.

"В существующих политических обсуждениях для меня были непонятны дебаты, которые все еще идут о праве производства наркотических веществ. Общественности известно, и я никогда не скрывал, что я лоялен к потребителям наркотиков. Я помиловал не одного наркопотребителя, и не считаю, что они должны сидеть в тюрьме, как криминалы.

На этом фоне для меня совершенно неприемлемо производство в Грузии наркотических средств, и неприемлемо в контексте двух главных позиций: если мы станем страной-производителем наркотиков, мы на самом деле не сможем эффективно контролировать распространение наркотиков, и гораздо больше людей станут жертвами этого недуга.

Второй фактор внешнеполитическая точка зрения: Грузия, как страна-производитель наркотиков- это не тот имидж, за что нас любят, ценят, ради чего нас поддерживают и защищают. Это очень сложный имидж, за которым могут последовать тяжелые результаты. Грузия не может быть страной производителем ни марихуаны, ни других наркотических средств. Нельзя приписывать нашей родине этот ярлык"- заявил президент Маргвелашвили.

Напомним, законопроект о культивации марихуаны в медицинских целях, инициированный в парламенте, был отложен на два месяца из-за напряженности, созданной в обществе.






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