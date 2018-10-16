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Григол Вашадзе встретился с избирателями в Кутаиси
16.10.2018 16:44
Кандидат в президенты от «Национального движения» Григол Вашадзе встретился с избирателями в Кутаиси.
Сторонники Вашадзе из муниципалитета Имерети собрались в Дворце спорта Кутаиси. Вашадзе прибыл в Кутаиси вместе с лидерами объединения и знаменитыми лицами.
«В этом городе была написана грузинская история. Здесь была написана история грузинской цивилизации, здесь началась грузинская государственность, в этом городе родилась грузинская свобода и гражданское чувство. Когда после многих веков мы восстановили независимость, Кутаиси перелил кровь Тбилиси и отправил в Тбилиси всех выдающихся людей. Теперь т.н. власти заняты тем, чтобы унести парламент из политической столицы. Мы обещаем вам, что они не заберут и если заберут до поражения, мы вернем обратно», — заявил Григол Вашадзе.
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