Маргвелашвили: Я буду голосовать за Грузию, которая является твердой в своих решениях

16.10.2018 17:01 Я буду голосовать за Грузию, которая является твердой в своих решениях, — так ответил президент Грузии Георгий Маргвелашвили на вопрос – кого будет поддерживать на выборах президента.



«Я буду голосовать за Грузию, которая является твердой в своих решениях, как век назад, защищать свою землю, обеспечивать защиту наших граждан, быть одной из колыбелей культуры и духовности человечества. Но для того, чтобы страна существовала, наши бойцы должны быть укреплены той твердостью, которую даем им политики, что защита родины является самой большой честью, жертвовать жизнью за это, никогда не одна капля грузинской крови, которая будет пролита в защите нашей родины, не будет напрасной и не встанет под вопрос», — заявил Георгий Маргвелашвили.



На вопрос – жалеет ли о том, что отказался от участия в выборах, Маргвелашвили отмечает, что сейчас не время для его личных эмоций.



«Мои личные эмоции, чувства жалости или восхищения никогда не должны были быть интересными в грузинской политической реальности, мы никогда не должны были говорить об этом. Мы должны были говорить о решении, которое принимают политики и тех вызовов, которые стоят перед обществом. Соответственно, сейчас действительно не время обсуждать наши эмоции. Как вы знаете, есть сложность в отношении государственности и, как и пять лет назад, как четыре года назад, я служу грузинскому государству и стараюсь защищать его интересы», — заявил Георгий Маргвелашвили.















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