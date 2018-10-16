Президент: Суверенное право грузинского солдата - уничтожить врага на грузинской территории в случае соответствующего приказа,

16.10.2018 17:07 Суверенное право Грузии и грузинских солдат, в случае получения соответствующего приказа, уничтожить врага на грузинской территории и ставить под сомнение этот вопрос, означает ставить под вопрос грузинскую государственность, — так ответил президент Грузии Георгий Маргвелашвили на вопрос заданный на брифинге



«Как вы оцениваете, когда кандидат в президенты поддерживаемый правящей командой возвращает дискуссию в повестку дня вопрос о том, кто начал войну».



Георгий Маргвелашвили заявил, что не комментирует заявления кандидатов в президенты.



«Однако, суверенное право Грузии и грузинского солдата — уничтожить противника на территории Грузии, если он получит соответствующий приказ. Ставить под сомнение этот вопрос, означает ставить под вопрос грузинскую государственность. Грузинская государственность и суверенитет означает следующее: у грузинских вооруженных сил есть полное легитимное право, уничтожить вооруженные силы другой страны на территории Грузии в случае получения соответствующего приказа. Это то, для чего грузинский солдат должен жить», — заявил Маргвелашвили.















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