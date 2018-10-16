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Бахтадзе: Конференция министров, ответственных за спорт Совета Европы, позволяет нам внести вклад в углубление общего европейского сотрудничества


16.10.2018   17:11
Проведение престижной конференции в Грузии позволяет нашей стране внести вклад в углубление общего европейского сотрудничества, — об этом премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил на 15-ой юбилейная конференция министров спорта Совета Европы.

«Для нас большая честь принять у себя 15-ю юбилейную конференцию министров, ответственных за спорт Совета Европы. Как вы знаете, Грузия является страной с древней цивилизацией, культурным разнообразием и наследием и в то же время славится своими древними спортивными традициями.

Грузия является неотъемлемой частью Европы с точки зрения географических, политических и культурных ценностей. На пути европейской интеграции нас верно поддерживает Совет Европы, сотрудничество с которым насчитывает несколько десятков лет. С 1999 года сотрудничество между Грузией и Советом Европы еще больше углубилось и охватило все направления, среди них, естественно, значительное место занимает спорт», — заявил Мамука Бахтадзе.






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