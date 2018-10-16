Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

«СГБ и МВД следует упразднить» - Объединенная оппозиция подготовила новую модель правоохранительных ведомств


16.10.2018   18:23
Объединенная оппозиция "Сила в единстве" подготовила совершенно новую модель правоохранительных ведомств. По заявлению членов оппозиции, они отобрали и объединили наиболее успешные компоненты на примере разных стран, в результате была разработана такая модель, которая пока не реализована ни в одной стране.

По заявлению руководителя избирательного штаба кандидата в президенты "Объединенной оппозиции", Георгия Вашадзе, по новой модели надо упразднить СГБ и МВД, а у прокуратуры отобрать функцию расследования, и главную функцию следует возложить на Антикоррупционное бюро.

"В нашей формуле СГБ упраздняется, МВД упраздняется, прокуратура лишается следственного полномочия, будет независимое Антикоррупционное бюро, независимое следственное бюро, и что главное, руководителей изберет, и представит на утверждение двух или трех кандидатов комиссия международных экспертов"- заявил Георгий Вашадзе.

Сегодня Объединенная оппозиция ознакомит с инициативой грузинские и международные организации.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Предложение малины и ежевики на грузинском рынке уже превышает спрос
Катар заинтересован в импорте грузинского меда
Ситуация на рынке коммуникации требует вмешательства государства
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
ПАСЕ требует «неограниченного доступа» наблюдателям по правам человека в оккупированных регионах Грузии
Оценки сопредседателей Женевских международных дискуссий о последнем раунде переговоров
МИД Грузии распространяет заявление в связи с 45-ым раундом Женевских переговоров
Давид Бакрадзе считает необходимой реформу структур легитимной власти Автономной республики Абхазия
Автор абхазского гимна осужден на 20 лет за педофилию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
СНБ Армении не допустит контрреволюцию и саботаж после отставки премьера
Посол Евросоюза: По возможности поддержим Армению с внеочередными выборами
Глава СНБ Армении: Против бывшего мэра Еревана возбуждено еще одно уголовное дело
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна