«СГБ и МВД следует упразднить» - Объединенная оппозиция подготовила новую модель правоохранительных ведомств

16.10.2018 18:23 Объединенная оппозиция "Сила в единстве" подготовила совершенно новую модель правоохранительных ведомств. По заявлению членов оппозиции, они отобрали и объединили наиболее успешные компоненты на примере разных стран, в результате была разработана такая модель, которая пока не реализована ни в одной стране.



По заявлению руководителя избирательного штаба кандидата в президенты "Объединенной оппозиции", Георгия Вашадзе, по новой модели надо упразднить СГБ и МВД, а у прокуратуры отобрать функцию расследования, и главную функцию следует возложить на Антикоррупционное бюро.



"В нашей формуле СГБ упраздняется, МВД упраздняется, прокуратура лишается следственного полномочия, будет независимое Антикоррупционное бюро, независимое следственное бюро, и что главное, руководителей изберет, и представит на утверждение двух или трех кандидатов комиссия международных экспертов"- заявил Георгий Вашадзе.



Сегодня Объединенная оппозиция ознакомит с инициативой грузинские и международные организации.















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