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Россия желает контролировать грузинскую лабораторию Лугара


16.10.2018   18:41
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что отсутствие дипломатических отношений между РФ и Грузией не должно мешать совместному решению вопроса о лаборатории Лугара.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявлял, что якобы американские ученые, работающие в Грузии в медицинском центре Лугара (населенный пункт Алексеевка), под видом лечения проверяли на местных жителях токсичный химпрепарат. В Грузии назвали эти заявления паранойей и пропагандой, направленной на перекрытие темы использования российской стороной запрещенного химического препарата "Новичок" в британском Солсбери и последовавшие за этим санкции.

"За последние 25 лет постсоветское пространство стало площадкой для экспериментов людей, которые не принадлежали к этому миру, мы прекрасно понимаем, что это за лаборатории и кто за ними стоит, а стоят за ними Соединенные Штаты. Давайте объединим наши возможности и сделаем эту тему темой общественного контроля", — заявила она, отметив, что это ее экспертное мнение.

По словам Захаровой, в этом году к проблеме подключились российские власти, потому что это происходит вблизи российской границы. При этом она отметила, что речь идет не об обвинениях, а о вопросах с российской стороны.

"Мне кажется, что непосредственно МИД России постарался максимально уважительно сказать обо всех вопросах, которые мы видим. К сожалению, у нас нет дипломатических отношений, но мне кажется, что это вопрос совместной работы, это не только политическая тема", — добавила она.







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