В Каспи подрались сторонники и противники Саломе Зурабишвили

16.10.2018 18:52 В Каспи между сторонниками и противниками кандидата в президенты Грузии Саломе Зурабишвили произошла драка. По данным телекомпании «Рустави-2», конфликт спровоцировало желание активистов оппозиционного «Единого национального движения» попасть на встречу Зурабишвили с избирателями. Сообщается, что сторонники кандидата на пост главы государства не позволили им это сделать.



Депутат Анри Оханашвили от правящей партии «Грузинская мечта», поддержавшей на выборах Зурабишвили, обвинил сторонников оппозиции в провокации. В свою очередь председатель местного штаба «Национального движения» Нугзар Нониашвили заявил, что активисты хотели лишь задать вопросы Саломе Зурабишвили, но их встретили «нанятые провокаторы».



На самой встрече один из оппозиционных активистов попытался помешать выступлению кандидата в президенты. Он назвал Зурабишвили врагом Грузии и агентом. Охрана вывела мужчину из зала.



"СОВА"











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