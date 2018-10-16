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Председатель Ассоциации юридических фирм Грузии подтверждает появление коррупции в стране


16.10.2018   19:55
"Бизнес активно стал говорить о возможных фактах коррупции, и эти слухи уже ходят в наших кругах, что является очень плохим сигналом. Если это примет системный характер, говорить о государственной и судебной системе вообще потеряет смысл".

Так председатель Ассоциации юридических фирм Грузии Звиад Кордзадзе прокомментировал сложившуюся ситуацию в суде. По его словам, признаки коррупции не единичные случаи, поскольку и исследования провели, и в то же время конкретные бизнесмены откровенно говорят об этом.

Помимо коррупции Кордзадзе заострил внимание и на другие проблемы в ведомстве, и пояснил, что вообще бизнес-тяжбы являются одним из наиболее неурегулированных вопросов.

Звиад Кордзадзе: "Помимо того, что активно начались разговоры о коррупции, в суде у нас немало системной проблемы, что уже становится серьезным рычагом для развития соответствующей бизнес среды в стране. Например, известные всем сроки рассмотрения дела, что стало такой сенситивной темой для частного сектора. А также вопросы обеспечения, когда неправильно применяются аресты, отчуждение, запрет. Еще одна проблема связана с квалификацией судей. Как известно бизнес тяжбам требуется специфическое знание и опыт. Мы испытываем недостаток кадров. Все это вызывает затягивание процессов, и, к сожалению, часто неквалифицированное решение со стороны суда".

По его же словам, в судебной системе по сегодняшний день остро стоит вопрос включенности государства в процессы, и его влияния. В конечном итоге это вредит бизнесу.

Звиад Кордзадзе: "Когда идет разговор о бизнес тяжбе, как правило, суд на стороне государства. Печальная реальность, но это является инерцией от предыдущей власти. А также есть случаи, когда государство вмешивается в судебную тяжбу. Вообще у суда есть ощущение, что он должен быть на стороне государства, так как сам по себе представляет государство. Это плохо. Кроме того бизнес тяжба характеризуется специфическим свойством: любое дело имеет соответствующий отзыв для других бизнесов, которые под увеличительным стеклом следят за тем, как закончилась тяжба, и собираются соответствующе решить, внести в страну деньги или нет. Поэтому здесь все детали важнейшие".

Из-за существующей ситуации Звиад Кордзадзе затрудняется ответить на вопрос, урегулировано ли недоверие бизнеса к суду после предыдущей власти. По его словам, положение в данном свете изменилось, но доверие полностью физически не может быть восстановлено. Когда суд не состоится по конкретному делу два года, он не может быть быстрым и эффективным.

Звиад Кордзадзе: "Быстрый и эффективный- это главная характеристика суда, и когда ведомство не такое, увы, доверия не будет. Если во время прежней власти выявлялся интерес государства, тогда бизнес прямо сталкивался с глухой стеной, с данной точки зрения ситуация в некоторой степени изменилась, но как я уже сказал, появилось не меньше проблем".

Еще одним важным вопросом для бизнес тяжб является международный арбитраж.

Как известно, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил в августе об основании в стране арбитража Международной торговой палаты. По его информации, основание в Грузии коммерческого арбитража Международной торговой палаты даст нам возможность, еще больше улучшить инвестиционный климат, внедрить качественно новые параметры, и самый высокий уровень, какой только может быть в случае арбитражных тяжб.

Председатель Ассоциации юридических фирм Грузии Звиад Кордзадзе говорит о плюсах и минусах Международного арбитража, и заявляет, что инициатива хорошая, но насколько будут урегулированы существующие проблемы, спорный вопрос.

Звиад Кордзадзе: "Институт арбитража сам по себе какой-то выход, поскольку у него есть свой плюс, дело заканчивается одной инстанцией, и квалификация, соответственно, более высокая. Но есть и минусы: услуга гораздо дороже, чем суд, и для окончательного решения все равно необходима справка суда, то есть исполнение. Т.е., если не будут урегулированы существующие в самой системе проблемы, и арбитраж не будет эффективным".

С целью содействия урегулированию существующих в суде проблем Ассоциация юридических фирм Грузии вместе с судьями подготовила новый законопроект поправок к процессуальному кодексу. Документ имеет комплексный характер, и учитывает несколько изменений, в том числе:

Изменение системы мер обеспечения, чтобы быстро рассматривать этот вопрос;
Ускорение рассмотрений;
Упорядочение рассмотрений, чтобы в суде стало важным подготовительное заседание.

Известно, что законопроект уже рассматривается первым чтением в юридическом комитете.







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