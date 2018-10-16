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Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку


16.10.2018   21:09
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 16 октября заявил о своей отставке. Сделал он это после того, как парламентские силы заверили его в отсутствии намерения выдвинуть своего кандидата на кресло главы Правительства, а с «Процветающей Арменией» даже был подписал соответствующий меморандум.

Если они сдержат свое обещание, и новый премьер-министр Армении не будет избран парламентом дважды в течение двух недель, то Национальное Собрание окажется распущенным, страну же ждут досрочные выборы.

Ориентировочной датой их проведения называется 9 декабря.






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