Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку

16.10.2018 21:09 Премьер-министр Армении Никол Пашинян 16 октября заявил о своей отставке. Сделал он это после того, как парламентские силы заверили его в отсутствии намерения выдвинуть своего кандидата на кресло главы Правительства, а с «Процветающей Арменией» даже был подписал соответствующий меморандум.



Если они сдержат свое обещание, и новый премьер-министр Армении не будет избран парламентом дважды в течение двух недель, то Национальное Собрание окажется распущенным, страну же ждут досрочные выборы.



Ориентировочной датой их проведения называется 9 декабря.















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