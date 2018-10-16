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Глава МИД Грузии принял участие в Министериале Восточного партнерства в Люксембурге


16.10.2018   21:15
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани принял участие в ежегодном Министериале Восточного партнерства в Люксембурге 15 октября, который проходил под председательством верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Во встрече участвовали министры иностранных дел шести стран Восточного партнерства и их коллеги из 28 государств-членов ЕС, на которой обсуждалась реализация инициативы ЕС «20 результатов к 2020 году». Участники обменялись взглядами в связи с предстоящей 10-й годовщиной Восточного партнерства, которая будет отмечаться в 2019 году с рядом мероприятий.

После встречи министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что европейские партнеры приветствуют Грузию, как «лидера» в регионе по тем «ощутимым результатам», которых страна достигла в плане реализации Соглашения об ассоциации и Соглашения о всеобъемлющей и глубокой свободной торговле, а также безвизового режима.

«Наша конечная цель — стать членом (Европейского союза) и для членства необходимы более эффективные и смелые шаги», — заявил министр, добавив, что дорожная карта Грузии по интеграции в ЕС была оценена как «важный фактор», который подготовит Грузию «функционально» для окончательного членства в ЕС.

Верховный представитель ЕС Федерика Могерини заявила, что члены ЕС и «Восточного партнерства» на министериале обсудили «не только двусторонние отношения, которые есть у нас, но и совместную работу, которую мы осуществляем в рамках Восточного партнерства».

«Восточное партнерство является основным компонентом нашей внешней политики… Мы получем не только экономические выгоды, как, например, увеличение торговли между шестью странами-партнерами и ЕС, но и укрепление демократии, прав человека и основных свобод», — заявила она.

Европейский комиссар по соседской политике и расширению ЕС Йоханнес Хан, который также присутствовал на министериале, отметил, что ЕС и страны Восточного партнерства «продолжают совместную работу для достижения конкретных результатов, в частности, реформирования судебной системы и по направлению обеспечения благоприятной среды для гражданского общества и независимых СМИ».

«Мы уверены в том, что мы стоим на правильном пути относительно 20 результатов, к реализации которых мы приступили реально», — сказал Хан.

В рамках министериала, Давид Залкалиани также встретился с министром иностранных дел Ирландии Саймоном Ковени, госсекретарем Румынии Даном Некулаеску и министром иностранных дел Австрии Карин Кнейс.

Civil Georgia





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