Омбудсмен Нино Ломджария навестила в тюрьме экс-прокурора Мирзу Субелиани

16.10.2018 21:23



По ее словам, она задала Субелиани вопросы о распространившихся записях, однако обвиняемый не хочет комментировать эту тему.



На вопрос журналистов, знал ли Мирза Субелиани, что велась запись разговора, который затем распространился в медиа, Народный защитник сообщила, что на конкретные вопросы ответов не было, и у Субелиани нет желания, чтобы омбудсмен публично об этом говорила.



По ее словам, администрация тюрьмы включила Мирзу Субелиани в программу превенции суицида. По ее словам, Субелиани пребывает в тяжелом эмоциональном состоянии, однако, как пояснили в пенитенциарном учреждении, проводятся соответствующие мероприятия, чтобы в будущем попытка суицида была предотвращена.



По информации омбудсмена, в отношении Мирзы Субелиани осуществляется наблюдение и обеспечена охрана.



«Я задала ему вопросы, но он не желает давать комментарий в связи с записями. Говорит в основном об убийстве на улице Хорава и о том, что очень переживает случившееся и сочувствует семье», - сообщила Нино Ломджария.



Читайте также:



Напомним, что экс-прокурор Мирза Субелиани, находящийся в заключении, пытался совершить суицид после того, как была обнародована запись его разговора с депутатом Виктором Джапаридзе. В записи шел разговор о том, что Субелиани со своей командой "автоматчиков", как было отмечено в записи, осуществляли похищение людей и пытали их с целью получения нужных им сведений, а также принуждали их выступать свидетелями в нужных власти делах. Одним из таких дел было названо обвинение в адрес экс-министра обороны Бачо Ахалая. Как известно, Ахалая был осужден на основании показания "вора в законе".



В записи также идет разговор о причастности Субелиани к "делу Мерабишвили". Оппозиция считает, что тем самым подтвержден факт вывода из тюрьмы экс-премьера, по которому ранее принял уже решение ЕСПЧ. Напомним, что тогда Мерабишвили заявил, что его незаконно вывели из тюрьмы и отвезли к тогдашнему прокурору Отару Парцхаладзе, где у него пытались выяснить счета Михаила Саакашвили и связанные с ним вопросы.



Мирза Субелиани заявил, что на него невозможно оказать давление, - об этом Народный защитник Нино Ломджария заявила журналистам после посещения 8-го пенитенциарного учреждения в Глдани.По ее словам, она задала Субелиани вопросы о распространившихся записях, однако обвиняемый не хочет комментировать эту тему.На вопрос журналистов, знал ли Мирза Субелиани, что велась запись разговора, который затем распространился в медиа, Народный защитник сообщила, что на конкретные вопросы ответов не было, и у Субелиани нет желания, чтобы омбудсмен публично об этом говорила.По ее словам, администрация тюрьмы включила Мирзу Субелиани в программу превенции суицида. По ее словам, Субелиани пребывает в тяжелом эмоциональном состоянии, однако, как пояснили в пенитенциарном учреждении, проводятся соответствующие мероприятия, чтобы в будущем попытка суицида была предотвращена.По информации омбудсмена, в отношении Мирзы Субелиани осуществляется наблюдение и обеспечена охрана.«Я задала ему вопросы, но он не желает давать комментарий в связи с записями. Говорит в основном об убийстве на улице Хорава и о том, что очень переживает случившееся и сочувствует семье», - сообщила Нино Ломджария.Читайте также: Бывший прокурор рассказал о пытках и похищениях свидетелей: скандальная аудиозапись на «Рустави-2» Напомним, что экс-прокурор Мирза Субелиани, находящийся в заключении, пытался совершить суицид после того, как была обнародована запись его разговора с депутатом Виктором Джапаридзе. В записи шел разговор о том, что Субелиани со своей командой "автоматчиков", как было отмечено в записи, осуществляли похищение людей и пытали их с целью получения нужных им сведений, а также принуждали их выступать свидетелями в нужных власти делах. Одним из таких дел было названо обвинение в адрес экс-министра обороны Бачо Ахалая. Как известно, Ахалая был осужден на основании показания "вора в законе".В записи также идет разговор о причастности Субелиани к "делу Мерабишвили". Оппозиция считает, что тем самым подтвержден факт вывода из тюрьмы экс-премьера, по которому ранее принял уже решение ЕСПЧ. Напомним, что тогда Мерабишвили заявил, что его незаконно вывели из тюрьмы и отвезли к тогдашнему прокурору Отару Парцхаладзе, где у него пытались выяснить счета Михаила Саакашвили и связанные с ним вопросы.











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

