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Истек срок снятия с выборов кандидатов в президенты Грузии


16.10.2018   21:39
Сегодня в 18:00 истек срок снятия с выборов кандидатов в президенты Грузии.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 25 кандидатов в президенты, из них 19 представлены политическими партиями, а 6 – инициативными группами. До истечения срока снятия с выборов кандидатов, установленных законом, в ЦИК не поступило ни одного заявления кандидатов в президенты. Соответственно, в избирательном бюллетене будут все 25 регистрированных кандидатов.

На информационном брифинге в ЦИК пресс-спикер комиссии Анна Микеладзе ознакомила СМИ с информацией о едином списке избирателей. По ее словам, истек срок и внесения изменений в список избирателей. Согласно законодательству, запрещается вносить изменения в течение 12 дней до дня выборов.

«Электронным сервисом проверки списка избирателей, преложенным ЦИК, по 10 октября воспользовались и списки проверили более 900 000 избирателей, а в связи с данными в списках в участковые и окружные избирательные комиссии письменно обратились 988 избирателей.

На основании окончательной версии списка избирателей, участковые избирательные комиссии будут раздавать избирателям карточки избирателя по 25 октября этого года», — заявила Анна Микеладзе.






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