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Залкалиани: Евродепутаты подтвердили, что Грузия является лидером на пути европейской и евроатлантической интеграции
16.10.2018 22:11
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани находится в Брюсселе, где проводит встречи в Европейском парламенте и отдельных институтах ЕС.
«Проходят очень интересные встречи с членами Европарламента. Важно, что у нас есть очень четкая поддержка Европарламента, как в отношении территориальной целостности страны, так и европейской и евроатлантической интеграции, что еще раз было подтверждено на всех встречах. Было отмечено, что Грузия действительно очень успешна и является лидером на пути европейской и евроатлантической интеграции», — заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
По информации пресс-службы МИД Грузии, на встрече с членами Европарламента речь шла об институционных и демократических реформах в Грузии, повестке дня европейской интеграции Грузии. Особое внимание было уделено положению в оккупированных регионах Грузии, среде безопасности на месте и мирной политике правительства Грузии.
Министр рассказал о тяжелом гуманитарном положении в оккупированных регионах Грузии, подчеркнул поддержку международного сообщества, в том числе Европарламента в отношении Грузии. С этой точки зрения была отмечена резолюция, принятая Европарламентом в связи с 10-й годовщиной грузино-российской войны, где решительно была осуждена оккупация грузинских территорий.
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