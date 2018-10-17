Омбудсмен: Администрация тюрьмы включила Мирзу Субелиани в программу превенции суицида

17.10.2018 10:26



По ее словам, Субелиани пребывает в тяжелом эмоциональном состоянии, однако, как пояснили в пенитенциарном учреждении, проводятся соответствующие мероприятия, чтобы в будущем попытка суицида была предотвращена.



По информации омбудсмена, в отношении Мирзы Субелиани осуществляется наблюдение и обеспечена охрана.



«Я задала ему вопросы, но он не желает давать комментарий в связи с записями. Говорит в основном о деле об улице Хорава и о том, что очень переживает случившееся и сочувствует семье», - сообщила Нино Ломджария.



Читайте также: Бывший прокурор рассказал о пытках и похищениях свидетелей: скандальная аудиозапись на «Рустави-2»



Напомним, что экс-прокурор Мирза Субелиани, находящийся в заключении, пытался совершить суицид после того, как была обнародована запись его разговора с депутатом Виктором Джапаридзе. В записи шел разговор о том, что Субелиани со своей командой "автоматчиков", как было отмечено в записи, осуществляли похищение людей и пытали их с целью получения нужных им сведений, а также принуждали их выступать свидетелями в нужных власти делах. Одним из таких дел было названо обвинение в адрес экс-министра обороны Бачо Ахалая. Как известно, Ахалая был осужден на основании показания "вора в законе".



В записи также идет разговор о причастности Субелиани к "делу Мерабишвили". Оппозиция считает, что тем самым подтвержден факт вывода из тюрьмы экс-премьера, по которому ранее принял уже решение ЕСПЧ. Напомним, что тогда Мерабишвили заявил, что его незаконно вывели из тюрьмы и отвезли к тогдашнему прокурору Отару Парцхаладзе, где у него пытались выяснить счета Михеила Саакашвили и связанные с ним вопросы.



Администрация тюрьмы уже включила Мирзу Субелиани в программу превенции суицида, - об этом Народный защитник Нино Ломджария заявила вчера журналистам, после посещения 8-го пенитенциарного учреждения в Глдани.По ее словам, Субелиани пребывает в тяжелом эмоциональном состоянии, однако, как пояснили в пенитенциарном учреждении, проводятся соответствующие мероприятия, чтобы в будущем попытка суицида была предотвращена.По информации омбудсмена, в отношении Мирзы Субелиани осуществляется наблюдение и обеспечена охрана.«Я задала ему вопросы, но он не желает давать комментарий в связи с записями. Говорит в основном о деле об улице Хорава и о том, что очень переживает случившееся и сочувствует семье», - сообщила Нино Ломджария.Напомним, что экс-прокурор Мирза Субелиани, находящийся в заключении, пытался совершить суицид после того, как была обнародована запись его разговора с депутатом Виктором Джапаридзе. В записи шел разговор о том, что Субелиани со своей командой "автоматчиков", как было отмечено в записи, осуществляли похищение людей и пытали их с целью получения нужных им сведений, а также принуждали их выступать свидетелями в нужных власти делах. Одним из таких дел было названо обвинение в адрес экс-министра обороны Бачо Ахалая. Как известно, Ахалая был осужден на основании показания "вора в законе".В записи также идет разговор о причастности Субелиани к "делу Мерабишвили". Оппозиция считает, что тем самым подтвержден факт вывода из тюрьмы экс-премьера, по которому ранее принял уже решение ЕСПЧ. Напомним, что тогда Мерабишвили заявил, что его незаконно вывели из тюрьмы и отвезли к тогдашнему прокурору Отару Парцхаладзе, где у него пытались выяснить счета Михеила Саакашвили и связанные с ним вопросы.











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

