Transparency International о захвате государства в Грузии и давлении на гражданский сектор

17.10.2018 10:41 Глобальная антикоррупционная неправительственная организация «Международная прозрачность» («Transparency International») 16 октября опубликовала заявление, в котором говорится, что организация «обеспокоена усилением признаков захвата государства в Грузии и словесных нападений на гражданский сектор со стороны ведущих лиц властей».



Организация считает, что наряду с приближением президентских выборов, важно, чтобы «правительство Грузии воздерживалось от необоснованных обвинений, которые могли бы помешать рабочему процессу гражданского сектора во время наблюдения за выборами».



«Правительство должно также обеспечить полноценное расследование тех возможных случаев коррупции на высоком уровне, на которые указывают опубликованные аудиозаписи», — говорится в заявлении.



По заявлению председателя «Международной прозрачности» Делии Феррейра, «на протяжении многих лет Грузия была ведущей страной в регионе с точки зрения антикоррупционной деятельности и содействия хорошему управлению».



«Будет очень печально, если достигнутый Грузией прогресс с точки зрения верховенства закона сменит направление к клептократии и безнаказанности коррупции», — заявила она.



Правящая Грузинская мечта начала кампанию против неправительственных организаций после того, как 13 НПО, в том числе, «Международная прозрачность – Грузия», выступили с совместным заявлением, в котором говорилось о «явных признаках элитарной коррупции и неформальном клановом управлении».

Председатель парламента Ираклий Кобахидзе, который является одним из главных спикеров Грузинской мечты в ходе президентской кампании, неоднократно критиковал сектор НПО за «политически мотивированные» и «предвзятые» заявления.



Сегодня же «Международная прозрачность – Грузия» опубликовала еще одно заявление, в котором говорится, что исполнительный директор Тбилисского офиса Эка Гигаури 13 октября получила сообщение с «угрозой сведения личных счетов» и попросила прокуратуру начать расследование.



«Персональные сообщения с угрозами и оскорблениями по социальным сетям активизировались после того, как высокодолжностные лица властей, в том числе, председатель Парламента, а также рядовые депутаты начали атаку против гражданского сектора за последние недели», — говорится в заявлении организации.



Согласно тому же заявлению, «такие нападения, оскорбляющие репутацию, активизируются тогда, когда гражданский сектор усиливает критику в адрес власти (как предыдущий, так и сегодняшней)». В заявлении также подчеркивается, что «любая критика допустима в демократическом обществе, но когда принимает вид угрозы, этот факт требует немедленного реагирования».



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