Грузинская прокуратура достала из под нафталина «дело Патаркацишвили» и решила тягаться со Скотленд-Ярдом

17.10.2018 10:55 По информации телекомпании "Рустави 2", по обвинению в подготовке убийства бизнесмена Бадри Патаркацишвили прокуратура привлекла к ответственности трех высокопоставленных чиновников бывшей власти.



По сообщению телекомпании, прокуратура Грузии поставила под сомнение расследование Скотленд-Ярда 10-летней давности, согласно которому Патаркацишвили скончался от сердечного приступа, и предъявила обвинение бывшим руководителям Департамента конституционной безопасности.



Адвокат обвиняемого Реваза Шиукашвили, Кети Мирианашвили заявила "Рустави 2", что обвинение, предъявленное ее подзащитному, абсурдное. Юрист полагает, что прокуратуре понадобилось предъявление обвинения по нашумевшему делу для переноса внимания общества от скандалов последнего времени.



"Мой подзащитный чувствует себя невиновным и считает, что это обвинение основано на т.н. доказательствах, которые будто бы записаны в 2007-2008 годы. Разговор идет о неких записях, аутентичность которых стоит под большим вопросом. В связи с этим в 2016 году были сделаны экспертизы в Национальном бюро Самхараули. И почему-то это дело все эти годы лежало на полке в прокуратуре. Сегодня, когда у власти трудности, вбросили дело, чтобы перекрыть определенные темы. Допустим, что эти записи аутентичные, и в данном случае тоже в записях не выявляются определенные признаки преступления, поскольку всем юристам известно, что за подготовкой должны следовать некие действия"- заявила Кети Мирианашвили.



В прокуратуре Грузии пока не комментируют вопрос. В ведомстве "Нетгазете" заявили, что с официальным заявлением по этой теме выступят завтра.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

