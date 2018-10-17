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«Мы обвиняем председателя парламента в соучастии в преступлении» - Ника Гварамия


17.10.2018   11:22
Генеральный директор вещательной компании "Рустави 2" назвал фабрикацией распространенные прокуратурой записи. Ника Гварамия обвинил Ираклия Кобахидзе в соучастии в преступлении.

В подтверждение генеральный директор "Рустави 2" приводит вчерашнее заседание бюро, где Ираклий Кобахидзе прервал выступление депутата Ники Мелия, и заявил, что Мелия расшифровал спектакль, поставленный Никай Гварамия. Между тем, Ника Мелия говорил о том заявлении Мирзы Субелиани, в котором высокопоставленный чиновник прокуратуры сказал, что он договорился оставаться в заключении только на один год.

Ника Гварамия требует, чтобы Кобахидзе привлекли к ответственности, поскольку он еще вчера проговорился о новой записи.

"Что касается председателя парламента Грузии, который неожиданно напал на Нику Мелия, что он о чем-то проговорился в прямом эфире. Но проговорился не Ника Мелия, а председатель парламента. Именно к этому содержанию повел вчера свое замечание председатель парламента. Это явствует о том, что в этом преступлении, не в первом преступлении, а в созданной сейчас преступной записи, которой стараются покрыть тяжелейшие криминальные явления, замешаны не только правоохранительные органы, но и высшее руководство политической власти Грузии, и первым делом Ираклий Кобахидзе, который вчера своим необъяснимым для всех наводящим вопросом, или включением на заседании бюро парламента намекнул всем, что он был в курсе дела, что в кулуарах сочинялась такая преступная запись. Поэтому мы также обвиняем председателя парламента в соучастии в преступлении, и считаем, что он должен быть привлечен к ответственности"- заявил Ника Гварамия.







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