Лидер «Гирчи» не отказывается от идеи провесит фестиваль марихуаны

17.10.2018 11:41 «Если кто и нарушит закон на фестивале, нарушит министерство внутренних дел» – об этом кандидат в президенты от «Гирчи» Зураб Джапаридзе заявил в связи с Фестивалем легализации конопли, который состоится 20 октября.



По словам Зураба Джапаридзе, он будет защищать право, которое дано ему конституцией.



«Два дня назад я публично обратился к министру внутренних дел и публично предложил ему поговорить о том, что я планирую на акции и как будет вести себя министерство внутренних дел и какая у них позиция. Чтобы заранее было понятно, кто как действует, чтобы мы вели себя как цивилизованные люди. Ответа я не получил. Вчера обратился к его заместителям, однако ответа нет и оттуда. Если планируют вести себя как дикари, ворваться и задерживать, это поведение будет дикостью. Я надеюсь, что все пройдет цивилизованно», — Зураб Джапаридзе.



По информации МВД, в связи с заявлением «Гирчи» о проведении т.н. Фестиваля марихуаны, министерство внутренних дел начало расследование и в случае каких-либо правонарушений на т.н. фестивале – сбыта наркотического вещества, хранения, употребления или популяризации, полиция проведет в отношении всех правонарушителей жесткие меры, предусмотренные законопроектом Грузии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

