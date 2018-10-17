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Премьер-министр Грузии отказал президенту в созыве чрезвычайного заседания правительства


17.10.2018   11:42
Премьер-министр Мамука Бахтадзе отказал президенту страны Георгию Маргвелашвили в созыве чрезвычайного заседания правительства.

"В Грузии встречу кабинета министров мы проводим в обычном порядке и обычном режиме, разумеется, мы готовы для обсуждения по любому вопросу. Что касается вопросов рассмотрения, это регулируют соответствующие законодательные рамки, и администрация правительства обязательно сделает заявление об этом"- сказал премьер-министр Грузии в ответ на инициативу Георгия Маргвелашвили.

Напомним, что вчера президент призвал премьер-министра созвать заседание правительства для рассмотрения событий последнего времени. Президент планирует говорить на заседании правительства о вопросах эффективного функционирования государственных институтов, а также защиты прав и свобод граждан.







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