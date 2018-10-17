|
|
Грузия улучшила позицию в Глобальном рейтинге конкурентноспособности
17.10.2018 12:04
Грузия улучшила позиции в Глобальном рейтинге конкурентноспособности (The Global Competitiveness Index) 2018 года. Страна заняла 66-е место среди 140 государств. По сравнению с прошлым годом, Грузия продвинулась лишь на одну позицию.
Согласно ежегодному исследованию Всемирного экономического форума, Грузия входит в тройку ведущих стран Евразии. Она опередила в рейтинге Азербайджан, Армению, Украину, Молдову, Хорватию, Албанию, Черногорию и т. д.
По оценке авторов исследования, Грузия является лидером евразийского региона с точки зрения прозрачности. Она значительно опережает другие страны с точки зрения внедрения информационных и коммуникационных технологий. Среди проблем авторы называют слабую финансовую систему и возможности внедрения инноваций. Один из способов, который поможет улучшить эти компоненты, – осуществление реформы рынка труда.
В рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума-2018 года лидером являются США. Второе место занимает Сингапур, а третье – Германия.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна