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В бюллетенях будут указаны имена всех 25 кандидатов в президенты Грузии


17.10.2018   12:10
Ни один из зарегистрированных в Центризбиркоме Грузии кандидатов в президенты не снимал свою кандидатуру, соответственно, в бюллетене будут указаны все 25 человек, заявила пресс-спикер ЦИК Анна Микеладзе на брифинге.

"Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 25 кандидатов, из них 19 - представили партии, а 6 – инициативные группы. До истечения срока снятия своей кандидатуры (до 18:00 вторника - ред.), заявку в ЦИК не внес ни один из кандидатов, соответственно, в избирательном бюллетене будут все 25 зарегистрированных кандидата", - заявила Микеладзе.

Предстоящие выборы станут последними прямыми выборами президента Грузии. На этот раз избранник народа будет будет занимать пост президента шесть лет, вместо пяти, как это было до сих пор.

По предположению экспертов и результатам опросов общественного мнения, основная борьба на этих выборах развернется между независимым кандидатом в президенты Грузии Саломе Зурабишвили, поддерживаемой правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", кандидатом от оппозиционного объединения "Сила в единстве", членом "Единого национального движения" Григолом Вашадзе и его бывшим однопартийцем, а ныне кандидатом от партии "Европейская Грузия – движение за свободу" Давидом Бакрадзе.

Чтобы победить в первом туре, кандидат должен набрать более 50% голосов проголосовавших избирателей. В противном случае будет назначен второй тур выборов.






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