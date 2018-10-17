Бахтадзе: Тому, что распространилось в виде разных записей, следственные органы дадут соответствующую оценку

17.10.2018 12:28 Тому, что распространилось в виде разных записей, следственные органы дадут соответствующую оценку, — об этом заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.



«Что касается защиты бизнеса и его интересов в Грузии, это ясно для всех и это подтверждает наша позиция в международных рейтингах. Тому, что распространилось в виде разных записей, я уверен, что общество хорошо разберется, следственные органы дадут соответствующую оценку, однако хочу с полной ответственностью заявить, что налоги в бюджет Грузии будут платить все.



В конечном счете, то, что мы наблюдаем, к сожалению, все это, как видно, нацелено на внесение диссонанса в общественную жизнь в предвыборный период. Пусть ни у кого не будет иллюзий. Выборы в Грузии будут проведены в свободной, справедливой и мирной среде. В соответствии с тем стандартом, к которому мы стремимся – чтобы Грузия стала частью Европейской семьи, чего мы обязательно добьемся», — заявил премьер-министр.















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