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Бахтадзе: Тому, что распространилось в виде разных записей, следственные органы дадут соответствующую оценку


17.10.2018   12:28
Тому, что распространилось в виде разных записей, следственные органы дадут соответствующую оценку, — об этом заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

«Что касается защиты бизнеса и его интересов в Грузии, это ясно для всех и это подтверждает наша позиция в международных рейтингах. Тому, что распространилось в виде разных записей, я уверен, что общество хорошо разберется, следственные органы дадут соответствующую оценку, однако хочу с полной ответственностью заявить, что налоги в бюджет Грузии будут платить все.

В конечном счете, то, что мы наблюдаем, к сожалению, все это, как видно, нацелено на внесение диссонанса в общественную жизнь в предвыборный период. Пусть ни у кого не будет иллюзий. Выборы в Грузии будут проведены в свободной, справедливой и мирной среде. В соответствии с тем стандартом, к которому мы стремимся – чтобы Грузия стала частью Европейской семьи, чего мы обязательно добьемся», — заявил премьер-министр.






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