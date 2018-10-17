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Каладзе раскритиковал кандидатов в президенты за расклеивание рекламы в неположенных местах
17.10.2018 13:15
Мэр Тбилиси Каха Каладзе недоволен тем, что предвыборные плакаты кандидатов в президенты размещаются в неположенных местах. Об этом Каладзе заявил сегодня на заседании городского правительства.
В конце месяца, 28 октября в стране состоятся президентские выборы. Для размещения агитационных плакатов мэрия Тбилиси выделила специальные места. К примеру, политрекламу запрещено расклеивать в туристических местах и на стенах зданий, которые являются памятниками.
«Все вы знаете, что по законодательству есть конкретные места, где нельзя клеить предвыборные плакаты. У нас, к сожалению, и каждый из вас, наверное, часто встречал это, в Тбилиси есть места, где предвыборные плакаты наклеены на исторические памятники, в спусках метро… У меня есть очень много примеров», — заявил Каладзе.
Мэр Тбилиси также показал несколько снимков, где запечатлены объекты, обклеенные предвыборными плакатами. Каладзе поручил главе компании «Тбилсервис групп» Левану Джгаркава уже сегодня приступить к очистке этих зданий.
«Мы же любим наш город? Мы же не должны действовать только исходят из своих партийных интересов? Поэтому хочу дать задание руководителю «Тбилсервис групп». Я хочу, чтобы вы сегодня же начали чистить и мыть эти конкретные места. Все что происходит – категорически неприемлемо», — сказал мэр.
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