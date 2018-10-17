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Президент Армении подписал указ о роспуске правительства


17.10.2018   14:09
Президент Армении Армен Саргсян подписал указ о роспуске правительства.

Данный указ был передан президенту на подпись после того, как премьер-министр ушел в отставку.

Никол Пашинян ушел с занимаемой должности накануне. Этим шагом Пашинян планирует провести досрочные парламентские выборы.

В случае, если парламент в с двух попыток не утвердит нового премьера страны, то Национальное собрание будет распущено, а в Армении назначат досрочные парламентские выборы.

За несколько недель до отставки, Никол Пашинян оформил с партией «Процветающая Армения» меморандум, согласно которому партия не будет выдвигать собственную кандидатуру главы правительства. Аналогично поступит и партия «Дашнакцутюн».

Своего кандидата, предположительно, выдвинет «Республиканская партия», однако их 50 мандатов в 105-местном парламенте будет недостаточным для избрания премьера. Соответственно, после двух попыток, по конституции, в стране пройдут досрочные выборы.

Предположительной датой внеочередных парламентских выборов называют 9-10 декабря.






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