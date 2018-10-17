Члена «Национального единства» Георгия Челидзе будут защищать 16 адвокатов

17.10.2018 15:26 Члена «Национального единства Грузии» Георгия Челидзе будут защищать 16 адвокатов, — об этом журналистам заявили адвокаты Челидзе. По их словам, причина заключается в том, что в отношении Челидзе осуществляется политическое преследование.



Во дворе Тбилисского городского суда прошла и акция в поддержку члена «Национального единства Грузии» Георгия Челидзе. Участники акции потребовали освободить его.



Георгий Челидзе обвиняется по третьей части 236-ой статьи УК Грузии — противоправные изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.



Процесс по делу Челидзе в Тбилисском городском суде проходит сегодня.















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