Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

ЕНД не планирует проведение шествий или манифестаций 19, 20, и 21 октября в Тбилиси - ответ мэру столицы


17.10.2018   16:50
«Единое национальное движение» или оппозиционного объединения "Сила в единстве" 19, 20, или 21 октября не планируют какое-либо шествие или манифестацию в столице. По заявлению представителя "Национального движения" Зураба Меликишвили, в данное время их кандидат в президенты Григол Вашадзе проводит встречи в Западной Грузии, и соответственно представители "Сила в единстве" находятся вместе с ним.

По его же словам, в связи с проведением мероприятий в разных местах во время избирательной кампании технически заранее обращаются к муниципалитетам, и в случае мэрии Тбилиси произошло так же.

"Непонятно, почему это техническое обращение, в связи с которым Объединенная оппозиция не делала заявления, стало главной темой для господина Каладзе, которому следует позаботиться о многих проблемах в городе.

Что касается безопасности любого шествия, это определяет Конституция, а не мэры и главы администраций, назначенные Иванишвили. Непосредственно 19, 20,21 октября кандидат Объединенной оппозиции Григол Вашадзе проводит встречи в Западной Грузии. В связи с этим штаб озвучил конкретные места. В связи с тем, что будет, и где будет в Тбилиси, будет сделано конкретное заявление"- отметил Меликишвили.

"19, 20, 21 октября во время предвыборного шествия "Национального движения" при необходимости передвижение на проспекте Руставели и Площади Свободы будет ограничено" - заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе до начала заседания правительства.

"25 сентября в мэрию Тбилиси поступило письмо "Национального движения". Партия планирует предвыборное собрание и шествие 19-20-21 октября с 10:00 до 18:00 часов в Тбилиси, на Площади Свободы и проспекте Руставели. Предположительным количеством участников собрания называется 100 000 человек. Данное собрание вызовет ограничение передвижения на автомобильной дороге на указанной территории, то есть дорогу надо перекрыть. В нашей стране соблюдается свобода слова и выражения. Нет никаких проблем, и соответственные службы обеспечат, чтобы все было в рамках закона. Если будет необходимость перекрыть дорогу, ее перекроют, если не будет необходимости, соответствующие службы будут действовать в рамках закона"- заявил Каха Каладзе.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Нацбанк Грузии: Денежные переводы из России сокращаются
В первом полугодии грузины потратили заграницей рекордную сумму
Госаудит: Валютный риск остается главным риском госдолга
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
ПАСЕ требует «неограниченного доступа» наблюдателям по правам человека в оккупированных регионах Грузии
Оценки сопредседателей Женевских международных дискуссий о последнем раунде переговоров
МИД Грузии распространяет заявление в связи с 45-ым раундом Женевских переговоров
Давид Бакрадзе считает необходимой реформу структур легитимной власти Автономной республики Абхазия
Автор абхазского гимна осужден на 20 лет за педофилию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
СНБ Армении не допустит контрреволюцию и саботаж после отставки премьера
Посол Евросоюза: По возможности поддержим Армению с внеочередными выборами
Глава СНБ Армении: Против бывшего мэра Еревана возбуждено еще одно уголовное дело
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна