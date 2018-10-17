ЕНД не планирует проведение шествий или манифестаций 19, 20, и 21 октября в Тбилиси - ответ мэру столицы

17.10.2018 16:50 «Единое национальное движение» или оппозиционного объединения "Сила в единстве" 19, 20, или 21 октября не планируют какое-либо шествие или манифестацию в столице. По заявлению представителя "Национального движения" Зураба Меликишвили, в данное время их кандидат в президенты Григол Вашадзе проводит встречи в Западной Грузии, и соответственно представители "Сила в единстве" находятся вместе с ним.



По его же словам, в связи с проведением мероприятий в разных местах во время избирательной кампании технически заранее обращаются к муниципалитетам, и в случае мэрии Тбилиси произошло так же.



"Непонятно, почему это техническое обращение, в связи с которым Объединенная оппозиция не делала заявления, стало главной темой для господина Каладзе, которому следует позаботиться о многих проблемах в городе.



Что касается безопасности любого шествия, это определяет Конституция, а не мэры и главы администраций, назначенные Иванишвили. Непосредственно 19, 20,21 октября кандидат Объединенной оппозиции Григол Вашадзе проводит встречи в Западной Грузии. В связи с этим штаб озвучил конкретные места. В связи с тем, что будет, и где будет в Тбилиси, будет сделано конкретное заявление"- отметил Меликишвили.



"19, 20, 21 октября во время предвыборного шествия "Национального движения" при необходимости передвижение на проспекте Руставели и Площади Свободы будет ограничено" - заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе до начала заседания правительства.



"25 сентября в мэрию Тбилиси поступило письмо "Национального движения". Партия планирует предвыборное собрание и шествие 19-20-21 октября с 10:00 до 18:00 часов в Тбилиси, на Площади Свободы и проспекте Руставели. Предположительным количеством участников собрания называется 100 000 человек. Данное собрание вызовет ограничение передвижения на автомобильной дороге на указанной территории, то есть дорогу надо перекрыть. В нашей стране соблюдается свобода слова и выражения. Нет никаких проблем, и соответственные службы обеспечат, чтобы все было в рамках закона. Если будет необходимость перекрыть дорогу, ее перекроют, если не будет необходимости, соответствующие службы будут действовать в рамках закона"- заявил Каха Каладзе.

















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