Саакашвили: Я планировал потопить «Титаник», Золотое Руно Медея украла по моей просьбе, и я убил Кеннеди

17.10.2018 19:13 Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили еще раз отзывается на дело убийства Бадри Патаркацишвили. Саакашвили распространил соответствующее видео обращение на странице Facebook.



Бывший президент саркастически заявляет, что президента США Джона Кеннеди убили по его заказу.



"Сегодня кантора Парцхаладзе что-то говорила обо мне, и мне тоже есть чем поделиться, только прошу, чтобы этого не узнали Парцхаладзе и Иванишвили. Одним словом, помните, Титаник утонул? Я собирался сделать это, у меня все было готово, но потом как назло с ним столкнулся айсберг, и не получилось, я не успел.



Помните убийство Кеннеди? Я его спланировал. Откуда-то выскочил этот Освальд, и убил его. Между тем у меня уже все было подготовлено. Но зато я успел спланировать убийство, и исчезновение Иване Мачабели, правда я еще не родился, но я поручил своему деду Мише Саакашвили, и он организовал, поскольку был жителем Гори. Между прочим, сейчас я нахожусь в столице Европы, Брюсселе, у меня с собой Золотое Руно, которое Медея, царица Колхиды, украла и вывезла.



У меня также с собой 19 миллиардов (якобы украденных в Грузии по версии "Грузинской мечты" - ред.) и здесь, в Брюсселе, планирую ликвидацию императора Эфиопии.



Хочу сказать всем, что чорвильский аферист Иванишвили, который обманул, ограбил, и сделал несчастным грузинский народ, хочет, чтобы люди забыли годы возрождения, которыми я руководил, перекрыть их глупостями, а также заставить забыть, скольких он обманул, скольких кинул, скольким разрушил жизнь. Но его конец приближается. 28-го президентские выборы, которые он катастрофически проигрывает, и сейчас Иванишвили просто опустился на одно колено, этот человек настоящий больной, и грузинский народ знает что делать с больным, который стоит на одном колене, думаю, все всё хорошо знают. Наша победа очень близка"- заявил в видеообращении Михеил Саакашвили.

















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