Саакашвили: 28-го закончится эпоха лжи, вранья, неразвитости, бедности, воровства

17.10.2018 19:33 Все закончится 28-го, закончится эпоха лжи, вранья, неразвитости, бедности, воровства, — об этом бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил комментируя аудиозаписи бывших высокопоставленных чиновников Департамента конституционной безопасности Грузии.



Как отметил Михеил Саакашвили, чтобы не случилось в 2007 году, два сотрудника ДКБ не упомянули бы его по фамилии.



«Чтобы не произошло в 2007 году, два сотрудника ДКБ не упомянули бы меня по фамилии. Сказали бы – первый, президент, Саакашвили? Однако, те, кто работал в системе ведь хорошо это знает, кроме того, что таких заданий, естественно, не получали. Они в полной агонии. Я все время думал – это удивительно, как выдвинули удивительную Зурабишвили кандидатом, на что они надеются, как она должна выиграть, оказывается Иванишвили надеялся на трюки из дешевого сундука свое бабушки, он правда считает всех дебилами. Очень просто, они в агонии. Люди, которых они записали всего два дня назад, наверное потому что знают, что идут другие записи, все эти люди сидят в тюрьме. Там, где бизнесменов водят в подвалы, заставят людей в тюрьме записать все, что хочешь. Мы должны покончить с ними. Все заканчивается 28-го, его жалкое существование, эпоха лжи, вранья, неразвитости, бедности, воровства, бандитизма, однако мы должны бодрствовать», — заявил Михеил Саакашвили «Рустави 2».



Прокуратура Грузии сегодня распространила записи. В одной из них Георгий Дгебуадзе (Мастера) и сотрудник охраны Бадри Патаркацишвили говорят о подготовке убийства Патаркацишвили. В разговоре с членом охраны Бадри Патаркацишвили Георгий Дгебуадзе подтверждает, что подготовка убийства Патаркацишвили была санкционирована с Михеилом Саакашвили.



Напомним, что выборы президента Грузии пройдут 28 октября текущего года.















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