В Тбилиси начали снимать агитационный материал, расклеенный с нарушением закона

17.10.2018 19:36 По распоряжению мэра столицы Кахи Каладзе «Тбилсервис Групп» начал снимать агитационный материал, расклеенный с нарушением закона – фотоистория. Предвыборный агитационный материал недавно убрали с помощью специальной техники на проспектах Цотне Дадиани и Важа-Пшавела. Процесс продлится несколько дней.



«Мы начали мероприятия по очистке мест, запрещенных для расклеивания предвыборных плакатов. Этот процесс продлится 2-3 дня и места, где запрещено расклеивать предвыборные плакаты, полностью очистят. Главное, чтобы плакаты не расклеили повторно и нам не пришлось проводить работы по очистке заново», — заявляет руководитель «Тбилсервис Групп» Леван Джгаркава.















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