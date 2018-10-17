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У США нет послов почти в 20 странах, в том числе в Грузии
17.10.2018 19:47
Скоро исполнится два года как в администрации Трампа место посла почти в 20 странах вакантное- включая посольства Саудовской Аравии и Турции.
Рассмотрение проблемы кадров возобновилось на минувшей неделе после того, как в Турции исчез саудовский журналист Джамал Хашогги, который в то же время был гражданином США. Информация о нем не известна, но распространяются сообщения, что его убили.
У посольств США есть дипломатический персонал в обеих странах, но отсутствие посла влияет на работу. Это может указывать на то, что США не полностью включены.
У США нет посла и в Грузии. Ян Келли покинул пост в марте, с тех пор обязанности посла исполняет Элизабет Рут.
Дипломатические службы Соединенных Штатов работают без посла в следующих странах:
Мексика
Куба
Панама
Ирландия
Швеция
Эстония
Турция
Грузия
Пакистан
Таиланд
Австралия
Саудовская Аравия
Египет
Ливия
Чад
ЮАР
Республика Танзания
Иордания
Кот д“Ивуар
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