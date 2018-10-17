У США нет послов почти в 20 странах, в том числе в Грузии

17.10.2018 19:47 Скоро исполнится два года как в администрации Трампа место посла почти в 20 странах вакантное- включая посольства Саудовской Аравии и Турции.



Рассмотрение проблемы кадров возобновилось на минувшей неделе после того, как в Турции исчез саудовский журналист Джамал Хашогги, который в то же время был гражданином США. Информация о нем не известна, но распространяются сообщения, что его убили.



У посольств США есть дипломатический персонал в обеих странах, но отсутствие посла влияет на работу. Это может указывать на то, что США не полностью включены.



У США нет посла и в Грузии. Ян Келли покинул пост в марте, с тех пор обязанности посла исполняет Элизабет Рут.



Дипломатические службы Соединенных Штатов работают без посла в следующих странах:



Мексика

Куба

Панама

Ирландия

Швеция

Эстония

Турция

Грузия

Пакистан

Таиланд

Австралия

Саудовская Аравия

Египет

Ливия

Чад

ЮАР

Республика Танзания

Иордания

Кот д“Ивуар

















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