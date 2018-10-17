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Премьер готов созвать заседание кабмина, если к правительству обратится лично президент
17.10.2018 20:04
Если президент представит предложение о рассмотрении отдельного вопроса на заседании правительства Грузии по установленным законодательством Грузии правилам, мы это рассмотрим и обеспечим, - об этом заявила парламентский секретарь правительства Грузии Натия Микеладзе, откликаясь на предложение президента Грузии о созыве заседания правительства, на котором будет присутствовать президент.
По ее же словам, в данном случае письмо направлено от парламентского секретаря президента Анны Нацвлишвили, что не соответствует правилам, установленным законодательствам.
«Администрация правительства откликается на предложение президента Грузии и выражает готовность к тому, чтобы отдельный вопрос был рассмотрен на заседании правительства Грузии, если предложение об этом будет представлено по правилам, установленным законодательством Грузии. Мы это рассмотрим и обеспечим. Шестой пункт статьи 78 Конституции, это именно то, в соответствии с чем, президент правомочен обратиться к правительству Грузии с целью рассмотрения отдельных вопросов. Именно шестой пункт статьи 78 предполагает, что президент правомочен обратиться к правительству. В данном случае письмо направлено от парламентского секретаря президента. Это же не соответствует установленным законодательством правилам», - заявила Натия Микеладзе.
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