Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Премьер готов созвать заседание кабмина, если к правительству обратится лично президент


17.10.2018   20:04
Если президент представит предложение о рассмотрении отдельного вопроса на заседании правительства Грузии по установленным законодательством Грузии правилам, мы это рассмотрим и обеспечим, - об этом заявила парламентский секретарь правительства Грузии Натия Микеладзе, откликаясь на предложение президента Грузии о созыве заседания правительства, на котором будет присутствовать президент.

По ее же словам, в данном случае письмо направлено от парламентского секретаря президента Анны Нацвлишвили, что не соответствует правилам, установленным законодательствам.

«Администрация правительства откликается на предложение президента Грузии и выражает готовность к тому, чтобы отдельный вопрос был рассмотрен на заседании правительства Грузии, если предложение об этом будет представлено по правилам, установленным законодательством Грузии. Мы это рассмотрим и обеспечим. Шестой пункт статьи 78 Конституции, это именно то, в соответствии с чем, президент правомочен обратиться к правительству Грузии с целью рассмотрения отдельных вопросов. Именно шестой пункт статьи 78 предполагает, что президент правомочен обратиться к правительству. В данном случае письмо направлено от парламентского секретаря президента. Это же не соответствует установленным законодательством правилам», - заявила Натия Микеладзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Нацбанк Грузии: Денежные переводы из России сокращаются
В первом полугодии грузины потратили заграницей рекордную сумму
Госаудит: Валютный риск остается главным риском госдолга
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
ПАСЕ требует «неограниченного доступа» наблюдателям по правам человека в оккупированных регионах Грузии
Оценки сопредседателей Женевских международных дискуссий о последнем раунде переговоров
МИД Грузии распространяет заявление в связи с 45-ым раундом Женевских переговоров
Давид Бакрадзе считает необходимой реформу структур легитимной власти Автономной республики Абхазия
Автор абхазского гимна осужден на 20 лет за педофилию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
СНБ Армении не допустит контрреволюцию и саботаж после отставки премьера
Посол Евросоюза: По возможности поддержим Армению с внеочередными выборами
Глава СНБ Армении: Против бывшего мэра Еревана возбуждено еще одно уголовное дело
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна