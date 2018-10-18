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Мирза Субелиани предлагал свои услуги в ликвидации экс-президента Михаила Саакашвили


18.10.2018   10:54
Мирза Субелиани был готов к ликвидации Саакашвили - об этом бывший высокопоставленный чиновник прокуратуры говорит в скрытых записях, недавно раздобытых "Рустави 2".

Напомним, что Мирза Субелиани - экс-прокурор, находящийся в предварительном заключении по делу об убийстве двух подростков в Тбилиси. Телекомпания "Рустави 2" на днях выложила несколько скрытых записей его разговора с депутатом Виктором Джапаридзе, в которых Субелиани признается в похищениях и пытках свидетелей с целю получения нужных "Грузинской мечте" показаний.

В беседе с депутатом "Грузинской мечты" Виктором Джапаридзе Субелиани утверждает, что ему хватило бы трехмесячного срока для нейтрализации экс-президента Грузии.

В новом аудиофайле бывший высокопоставленный чиновник прокуратуры упоминает также тех должностных лиц "Грузинской мечты", на которых у него есть компрометирующие материалы.

Мирза Субелиани называет фамилию Созара Субари, экс-министра по делам беженцев. Из содержания разговора выясняется, что Субари является личностью, контролирующей Субелиани, но сейчас по утверждению бывшего прокурора, его и пути одного из лидеров "Грузинской мечты", как и правящей партии, разошлись.

Мирза Субелиани: «В отличие от некоторых, такого, как записи "Омега группы" и Учи, никто ничего не имел. Единственный фактор, брат, что меня сдерживал, это фактор Созара, сегодня и этот фактор не существует. Не существует с точки зрения того, что я приду, и объясню этому человеку. Он сам разочарован, он больше меня нервничал, и я скажу ему, Созар, не обижайся брат, наши пути расходятся. Что я сделаю, это мое дело. Нарушат условие? Посмотрим, брат. Нужна моя поддержка? Пустите, вообще прикончу Мишу. Три-четыре месяца подготовки, и …. Прикончу так, что вообще не использую оружие. Что-нибудь с ним сотворю. Два варианта, либо я должен прикончить его, либо связаться с ним, а связываться с ним я не хочу, меня действительно не привлекают его предложения».







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