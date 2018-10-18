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Городские советы Тбилиси и Киева договорились о сотрудничестве
18.10.2018 11:18
Делегация тбилисского сакребуло (горсовет) с официальным визитом посетила Киев. В рамках визита состоялась встреча с депутатами Киевсовета, на которой были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
Кроме того, председатель горсовета Тбилиси Георгий Ткемаладзе и секретарь киевского городского совета Владимир Прокопив в торжественной обстановке подписали меморандум о сотрудничестве.
Члены грузинской делегации также посетили посольство Грузии, где Георгий Ткемалазе сделал запись в книге почетных гостей.
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