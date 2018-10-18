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США отказали во въезде российскому дипломату, назначенному на должность в секретариате ООН


18.10.2018   11:54
США отказали во въезде россиянину, назначенному на должность в секретариате ООН. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя российского МИД Марии Захаровой.

"Недавно американская сторона без всяких причин отказала во въезде россиянину, официально назначенному на должность в секретариат ООН. При этом тянули с ответом целый год, создав проблему самой Организации с долго незакрытой вакансией", - отметила она.

В РФ заявляют, что власти США целенаправленно препятствуют работе российских дипломатических и консульских представительств, затягивая выдачу разрешения на въезд новых сотрудников. В частности, регулярными стали прямые отказы в визах, это относится и к постоянному представительству РФ при ООН в Нью-Йорке.

По ее словам, с преднамеренным затягиванием рассмотрения визовых запросов и отказом "сталкиваются также российские представители, командируемые для участия в профильных мероприятиях по линии ООН".






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