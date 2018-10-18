Мирза Субелиани угрожает Субари и Кахишвили - новая скрытая аудиозапись «Р2»

18.10.2018 12:00 Телекомпания "Рустави 2" распространила новую скрытую аудиозапись Мирзы Субелиани, сделанную в тюрьме. Фигурантами этой записи по-прежнему являются Мирза Субелиани и Виктор Джапаридзе. Аутентичность записей не установлена.



По информации "Рустави 2", предположительно, Мирза Субелиани угрожает Созару Субари и Кахи Кахишвили. По сообщению "Р2", именно Созар Субари является личностью, контролирующей Субелиани в тюрьме.



Из аудиофайла выясняется, что предположительно Мирза Субелиани угрожал и шантажировал власть из-за дела улицы Хорава. Предположительно, Мирза Субелиани до задержания встретился с министром исполнения наказания, Кахай Кахишвили, и сказал, что он должен создать ему особые условия в тюрьме, в противном случае распространит аудиозаписи.



По словам Субелиани, в 2013 году Кахишвили был объектом скрытого прослушивания. Бывший высокопоставленный чиновник прокуратуры напоминает ему об акциях у Министерства исполнения наказания, участии там Лали Морошкиной, и телефонный разговор Морошкиной и Кахишвили.



"За два дня до задержания я был у министра Кахишвили, я сам к нему ходил, и сказал, что иду и сажусь, брат, и надеюсь, с твоей стороны не будет подвоха, я в лицо сказал ему, что очень хорошо знаю, что он делал в 2013 году. Напомнил ему, что он управлял Лали Морошкиной, и когда поднялся шум "Кахи, Кахи", он надоумил Лали Морошкину, что это было не его имя, а Кахи Каладзе, и эти аудиозаписи есть у них. Не пришло ли время, чтобы я что-то предпринял, потому что у "Омеги" есть скрытые записи, Петре приносит скрытые записи, здесь, оказывается, Шакулашвили выступил, и меня выставил, мол, считай, что убили моего сына".



По словам Мирзы Субелиани, он отослал мобильный телефон в Германию, и собирается провести там экспертизу, чем докажет, что он переписывается с бывшим прокурором Михаилом Шакулашвили.



Предположительно, по словам Мирзы Субелиани, он не согласился с предложением власти. Если бы он согласился с этим предложением, мог поехать во Францию, получить два миллиона лари, и жить там. Предположительно, по словам Субелиани, он дал слово Созару Субару, но если не выйдет из тюрьмы, он готов говорить и о нем.



"В кадрах говорили, мол, не будем жертвовать Мирзой, у него есть компроматы. Назовите мне хоть одного человека, с которым я хоть о чем-то проговорился"- говорит предположительно Мирза Субелиани.

















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