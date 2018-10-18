Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Мирза Субелиани угрожает Субари и Кахишвили - новая скрытая аудиозапись «Р2»


18.10.2018   12:00
Телекомпания "Рустави 2" распространила новую скрытую аудиозапись Мирзы Субелиани, сделанную в тюрьме. Фигурантами этой записи по-прежнему являются Мирза Субелиани и Виктор Джапаридзе. Аутентичность записей не установлена.

По информации "Рустави 2", предположительно, Мирза Субелиани угрожает Созару Субари и Кахи Кахишвили. По сообщению "Р2", именно Созар Субари является личностью, контролирующей Субелиани в тюрьме.

Из аудиофайла выясняется, что предположительно Мирза Субелиани угрожал и шантажировал власть из-за дела улицы Хорава. Предположительно, Мирза Субелиани до задержания встретился с министром исполнения наказания, Кахай Кахишвили, и сказал, что он должен создать ему особые условия в тюрьме, в противном случае распространит аудиозаписи.

По словам Субелиани, в 2013 году Кахишвили был объектом скрытого прослушивания. Бывший высокопоставленный чиновник прокуратуры напоминает ему об акциях у Министерства исполнения наказания, участии там Лали Морошкиной, и телефонный разговор Морошкиной и Кахишвили.

"За два дня до задержания я был у министра Кахишвили, я сам к нему ходил, и сказал, что иду и сажусь, брат, и надеюсь, с твоей стороны не будет подвоха, я в лицо сказал ему, что очень хорошо знаю, что он делал в 2013 году. Напомнил ему, что он управлял Лали Морошкиной, и когда поднялся шум "Кахи, Кахи", он надоумил Лали Морошкину, что это было не его имя, а Кахи Каладзе, и эти аудиозаписи есть у них. Не пришло ли время, чтобы я что-то предпринял, потому что у "Омеги" есть скрытые записи, Петре приносит скрытые записи, здесь, оказывается, Шакулашвили выступил, и меня выставил, мол, считай, что убили моего сына".

По словам Мирзы Субелиани, он отослал мобильный телефон в Германию, и собирается провести там экспертизу, чем докажет, что он переписывается с бывшим прокурором Михаилом Шакулашвили.

Предположительно, по словам Мирзы Субелиани, он не согласился с предложением власти. Если бы он согласился с этим предложением, мог поехать во Францию, получить два миллиона лари, и жить там. Предположительно, по словам Субелиани, он дал слово Созару Субару, но если не выйдет из тюрьмы, он готов говорить и о нем.

"В кадрах говорили, мол, не будем жертвовать Мирзой, у него есть компроматы. Назовите мне хоть одного человека, с которым я хоть о чем-то проговорился"- говорит предположительно Мирза Субелиани.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Нацбанк Грузии: Денежные переводы из России сокращаются
В первом полугодии грузины потратили заграницей рекордную сумму
Госаудит: Валютный риск остается главным риском госдолга
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
ПАСЕ требует «неограниченного доступа» наблюдателям по правам человека в оккупированных регионах Грузии
Оценки сопредседателей Женевских международных дискуссий о последнем раунде переговоров
МИД Грузии распространяет заявление в связи с 45-ым раундом Женевских переговоров
Давид Бакрадзе считает необходимой реформу структур легитимной власти Автономной республики Абхазия
Автор абхазского гимна осужден на 20 лет за педофилию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
СНБ Армении не допустит контрреволюцию и саботаж после отставки премьера
Посол Евросоюза: По возможности поддержим Армению с внеочередными выборами
Глава СНБ Армении: Против бывшего мэра Еревана возбуждено еще одно уголовное дело
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна