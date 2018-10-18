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Роман Гоциридзе: Мирза Субелиани является и преступником, и жертвой


18.10.2018   12:22
Мирза Субелиани сегодня является и преступником и жертвой, поскольку ему пришлось признать еще большее преступление, которое не останется безнаказанным, - об этом заявил журналистам председатель фракции «Национальное движение» Роман Гоциридзе, давая оценку опубликованным накануне аудиозаписям.

По его словам, страной управляют находящиеся вне власти лица в соответствии со своими политическими и финансовыми интересами.

«Первая запись была люстрацией совершенных властью преступных деяний. Ничем не смогли они это перекрыть, в том числе это не помогли и поставленные в тюрьме записи. Опубликованные записи показали одно, страна управляется неконституционно. Лица, находящиеся вне власти, управляют страной в соответствии со своими политическими и финансовыми интересами. Жертвой этого оказалась та личность, которая сейчас в тюрьме. Им признано собственное преступление и участие чиновников в этом преступлении. И этим он очень отяготил свою судьбу и будущее. Если он ожидал, что будет приговорен к одному году, то, по этим записям, здесь дело с очень тяжким преступлением.

Мирза Субелиани является преступников, который выполнял поручения высокопоставленных чиновников. Сегодня Мирза Субелиани является и преступником и жертвой, поскольку ему пришлось признать еще большее преступление, которое не останется безнаказанным», - заявил Гоциридзе.






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