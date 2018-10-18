Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Народный защитник требует доступа к следственным материалам


18.10.2018   12:29
Народный защитник Грузии требует доступа к следственным материалам. В связи с этим омбудсмен планирует обратиться к парламенту с требованием внести изменения в соответствующий закон.

Как заявил заместитель народного защитника Георгий Бурджанадзе, в некоторых делах аппарату омбудсмена не дается возможность оценки того, осуществляются или нет определенные следственные действия.

На вопрос журналиста о том, не встала ли на повестку дня необходимость внесения в закон этих изменений после дела об убийстве на улице Хорава, Георгий Бурджанадзе отвечает, что это дело было иллюстрационным с точки зрения этой необходимости.

«Для народного защитника важен доступ к следственным материалам потому, что в некоторых делах нам не дается возможность оценки того, осуществляются или нет определенные следственные действия. В делах некоторых категорий, например как право человека на жизнь или запрет на пытки, защита прав человека предполагает не только то, чтобы мы смотрели на то, правда ли убили или правда ли пытали человека, а государство также обязано расследовать дело посредством надлежащих процедур. Для оценки это следствия нам естественно нужны определенные материалы. Именно поэтому важно, чтобы у нас был доступ к следственным материалам. Дело об убийстве на улице Хорава было одним из иллюстрационных в данном случае.

Всему этому мы дадим вид рекомендации, а затем обратимся к парламенту», - заявил Георгий Бурджанадзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Нацбанк Грузии: Денежные переводы из России сокращаются
В первом полугодии грузины потратили заграницей рекордную сумму
Госаудит: Валютный риск остается главным риском госдолга
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
ПАСЕ требует «неограниченного доступа» наблюдателям по правам человека в оккупированных регионах Грузии
Оценки сопредседателей Женевских международных дискуссий о последнем раунде переговоров
МИД Грузии распространяет заявление в связи с 45-ым раундом Женевских переговоров
Давид Бакрадзе считает необходимой реформу структур легитимной власти Автономной республики Абхазия
Автор абхазского гимна осужден на 20 лет за педофилию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
СНБ Армении не допустит контрреволюцию и саботаж после отставки премьера
Посол Евросоюза: По возможности поддержим Армению с внеочередными выборами
Глава СНБ Армении: Против бывшего мэра Еревана возбуждено еще одно уголовное дело
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна