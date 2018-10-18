Народный защитник требует доступа к следственным материалам

18.10.2018 12:29 Народный защитник Грузии требует доступа к следственным материалам. В связи с этим омбудсмен планирует обратиться к парламенту с требованием внести изменения в соответствующий закон.



Как заявил заместитель народного защитника Георгий Бурджанадзе, в некоторых делах аппарату омбудсмена не дается возможность оценки того, осуществляются или нет определенные следственные действия.



На вопрос журналиста о том, не встала ли на повестку дня необходимость внесения в закон этих изменений после дела об убийстве на улице Хорава, Георгий Бурджанадзе отвечает, что это дело было иллюстрационным с точки зрения этой необходимости.



«Для народного защитника важен доступ к следственным материалам потому, что в некоторых делах нам не дается возможность оценки того, осуществляются или нет определенные следственные действия. В делах некоторых категорий, например как право человека на жизнь или запрет на пытки, защита прав человека предполагает не только то, чтобы мы смотрели на то, правда ли убили или правда ли пытали человека, а государство также обязано расследовать дело посредством надлежащих процедур. Для оценки это следствия нам естественно нужны определенные материалы. Именно поэтому важно, чтобы у нас был доступ к следственным материалам. Дело об убийстве на улице Хорава было одним из иллюстрационных в данном случае.



Всему этому мы дадим вид рекомендации, а затем обратимся к парламенту», - заявил Георгий Бурджанадзе.















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