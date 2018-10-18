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Грузия в один прекрасный день обязательно станет членом НАТО - Джонатан Кац


18.10.2018   12:44
В Вашингтоне, в немецком фонде США имени Маршалла (German Marshall Fund of the United States/GMFUS) состоялась дискуссия о Грузии под названием: "Keeping Georgia's Euroatlantic Future on Track". Модератором мероприятия был представитель немецкого фонда имени Маршалла, Джонатан Кац.

В своем выступлении он отметил значение Грузии для Соединенных Штатов Америки. В этом контексте подчеркнули важные визиты последнего периода в Грузии, в том числе особенно отметили весьма успешный визит премьер-министра Грузии в США, что, по словам Джонатана Каца, еще больше углубит существующие твердые отношения.

"Начиная с сентября текущего года, в Грузии был осуществлен не один важный визит, в том числе Европейского комиссара по вопросам расширения и европейской соседской политики, Йоханеса Хана в Тбилиси. Помощника Госсекретаря США Веса Митчелла, и чрезвычайно позитивные встречи министров обороны НАТО в Грузии;

Со своей стороны очень успешным был визит премьер-министра Грузии в США, который еще больше укрепил двухсторонние отношения с Вашингтоном. Все это еще раз подтверждает значимую поддержку в отношении Грузии с точки зрения европейских и евроатлантических стремлений страны, особенно в контексте интеграции в НАТО. В один день Грузия обязательно станет членом НАТО. Страна также проводит демократические реформы, что в конечном итоге будет иметь очень важный результат"- заявил Джонатан Кац.

По его словам, визиты высокого уровня еще раз подтверждают значительную поддержку в адрес Грузии с точки зрения европейских и евроатлантических стремлений страны. По его заявлению, наряду с успехами страна стоит перед многими вызовами, а особая угроза связана с проводимой Россией политикой. По его словам, он не раз убеждался в результатах успешных реформ, осуществленных в Грузии.

На встрече в фонде имени Маршалла присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Грузии в США, и находящийся с визитом из Грузии представители гражданского общества.







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