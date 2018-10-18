Грузия не готова быть членом Евросоюза - Карл Харцель

18.10.2018 16:16 Грузия не готова быть членом Евросоюза, — об этом новый посол ЕС в Грузии Карл Харцель заявил на встрече со СМИ.



По его словам, должны быть использованы все существующие инструменты, который приблизят Грузию к Евросоюзу.



«Что касается вступления в Евросоюз, готова ли Грузия к вступлению – конечно, ответом будет – нет. Грузия не готова. Есть рамка соглашения об ассоциации, которая предусматривает сближение Грузии со стандартами Евросоюза. Этого касается и свободная торговля с ЕС. С помощью всего этого и реформ, Грузия должна подняться выше с точки зрения удовлетворения стандартов ЕС – таково послание. Когда в Брюсселе задают вопрос о расширении, единогласно соглашаемся, что мы должны использовать все инструменты для сближения Грузии с ЕС», — заявил посол ЕС.



По словам Харцеля, после этого можно будет говорить о том, что произойдет в будущем.



«В конечном счете, это будет зависеть от того, как будет развиваться сам Евросоюз в течение лет. На этот вопрос невозможно получить ответ заранее. Единственное, что есть – покажите ваше желание и стремление, как окончательный результат страны. Также, нужно смотреть, где находишься в этом момент», — заявил Харцель.



По словам посла, главным вызовом в этом процессе являются реформы и изменения.



«Что касается основных вызовов, я бы назвал один фундаментальный вопрос. Речь идет о реформах и изменениях в Грузии. Например, мы можем назвать судебные реформы. Это один из институтов, как СМИ, которому должны доверять. Она должна быть сильной, независимой и работать прозрачно», — заявил Карл Харцель.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

