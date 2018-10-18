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Оппоненты не смогут внести диссонанс в общественную жизнь - Бахтадзе
18.10.2018 16:20
«Общество хорошо все оценивает, где граница между реальностью и мистикой», — так ответил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на вопрос журналиста о том, что Мирза Субелиани называет его задержание фактом согласованным государством с министром внутренних дел.
«Прежде всего, следует отметить тот факт, что прокуратура сделала заявление и по этому вопросу началось расследование за несколько дней раньше, чем мы узнали. Нам приходится иметь дело с подтасовкой важных фактов. Я хочу привести очень конкретный пример. Сегодня Кахи Кахишвили сделал заявление по этому вопросу, что у него не было встречи с этим человеком. Следовательно, большинство упомянутых им фактов в большинстве своем является иллюзией.
Главное не то, что, к сожалению, из-за таких фактов, пытаться внести диссонанс в общественную жизнь и создать определенные надежды на то, что выборы не состоятся в свободной и мирной обстановке. Я хочу прямо заявить, пусть у них не будет этой иллюзии», — заявил Мамука Бахтадзе.
По словам премьер-министра, определенная часть людей превратила моделирование реальности в хобби.
«Я хотел бы заявить с полной ответственностью, что выборы будут проводиться в мирной и свободной среде с тем стандартом, к которому каждый из нас будет стремиться, к европейской семье проводить эти выборы в соответствии с законами.
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