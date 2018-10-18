Лечебный препарат гепатита С, ставший причиной кремлевской паронойи, зарегистрирован в России с 2016 года

18.10.2018 17:04 Российская сторона продолжает пребывать в состоянии паранойи относительно действующей в Грузии т.н. лабортаронии Лугара. Недавно представитель Минобороны РФ Игорь Кириллов заявил, что якобы в лаборатории Лугара испытали на гражданах Грузии препарат под названием "Совальд". По его же словам, "Совальд" производит компания бывшего министра обороны США Дональда Рамсфельда "Гилеад" (Gilead Sciences, Inc.).



Препарат "Совалди" (Sovaldi), являющийся жизненно важным медикаментом для больных гепатитом С, и который Россия использовала поводом для заговора против лаборатории Лугара, с 2016 года зарегистрирован в России Министерством здравоохранения. Кроме того, увязывание "Гилеад" с Министерством обороны США является манипуляцией, поскольку Дональд Рамсфельд был председателем правления "Гилеад" в 1997-2001 годы, до того, как занять должность секретаря обороны.



Факт №1. Препарат "Совалди" зарегистрирован в России с 2016 года, и Минздрав считает его жизненно важным препаратом. Согласно "Государственному реестру лечебных средств" Министерства здравоохранения России, препарат "Совалди" зарегистрирован в России с 25 марта 2016 года. 4 сентября 2018 года комиссия Министерства здравоохранения России рассмотрела именно вопрос внесения "Совалди" в список жизненно необходимых и важнейших лечебных средств на будущий год. По сообщению российского издания "Коммерсантъ", вопрос внесения "Совалди" в этот список рассматривали и на 2017 год, но сейчас препарат фигурирует в списке 2019 года.



Причина, из-за которой "Совалди" не отразился в этом списке до 2019 года, в стоимости препарата, а не конспирации опытов, проведенных на людях. Представитель Министерства здравоохранения России Елена Максимина отметила, что Россия понимает необходимость перехода на "Совалди", но его дороговизна не соответствует бюджету России.



Именно поэтому Россия несколько лет ведет переговоры с производителем "Совалди", компанией "Гилед", чтобы Россия получила лицензию на производство на месте дженерика "Совалди", или препарата подобного "Совалди", чтобы он стал более доступным для российского общества.



Факт №2. Дональд Рамсфельд представлял "Гилеад" до 2001 года.



Кремль, и прокремлевские медиа стараются увязать лечебный препарат гепатита С "Совалди" и производящую его компанию "Гилеад" с Министерством обороны США, и тем самым усилить конспирацию, будто бы военные органы США занимаются опытами над людьми.



На самом деле Дональда Рамсфельда избрали председателем правления "Гилеад" в 1997 году, и он представлял компанию до 2001 года, до тех пор, пока был назначен на должность секретаря обороны. По сообщению американского Snopes, в 2006 году Пентагон распространил заявление, согласно которому отношения Рамсфельда и "Гилеад" после назначения Рамсфельда на государственную должность в 2001 году, включают только инвестиции Рамсфельда, и с 2001 года он не представляет эту компанию.

















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