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Представитель ЕС в Грузии удивлен, что кандидаты в президенты не концентрируют внимание на предвыборных программах


18.10.2018   17:45
«Для меня немного удивительно, что кандидаты в президенты не концентрируются на предвыборных программах », — заявил журналистам новый посол ЕС в Грузии Карл Харцель.

По словам посла, во время его пребывания в Грузии в течение первых двух недель никто не говорил о выборах, но ситуация мгновенно изменилась и ставки выросли.

«Первые две недели, когда я был в Грузии, никто не говорил о выборах, но я думал, что все будут говорить об этом. Люди говорили, что эти выборы не имеют большого значения и поэтому никто ничего не делает, но потом все изменилось. Это была вторая волна для меня, здесь я был новичком и внезапно все ставки очень выросли», — сказал Карл Харцель.

По словам посла, давать советы не в его компетенции, но очень печально, что кандидаты в президенты не концентрируются на предвыборных программах.

Кроме того, как заявляет Харцель, никто не говорит о конституционной власти президента, которая довольно изменилась. Однако, по оценке посла, институт президента будет важен и полезен по-разному.

«Я не буду вам советовать, это не мое дело, но печально, что кандидаты не концентрируются на предвыборных программах. Не говорят о конституционной власти будущего президента, которая довольно изменена. В то же время у президента Грузии будут огромные возможности действовать как в качестве объединяющего звена, так и на международной арене. Институт президента будет очень важен и полезен во многих отношениях. Обсуждения об этом и мысли разных кандидатов, что означает этот институт? Никто не говорит об этом на дебатах. Для меня это немного странно», — сказал посол ЕС.

Карл Харцель говорит, что он встречался с несколькими кандидатами в президенты, у которых разные мнения. Однако посол отмечает, что в ходе предвыборной кампании кандидаты не фокусируются на своих взглядах.






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