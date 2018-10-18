Президент Грузии выразил соболезнование украинскому народу в связи с трагедией в Керчи

18.10.2018 17:57 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в связи с трагедией в Керчи выразил соболезнование народу Украины.



«Выражаю глубокую скорбь и соболезную в связи с унесшим жизни взрывом в Украине, в частности в политехническом колледже в Крыму. В этот час испытаний я выражаю твердую поддержку народу Украины, соболезную семьям погибших», – сказано в заявлении президента Грузии.



Число погибших в Керчи увеличилось до 20. Более 10 граждан остаются в больнице, их состояние критическое.



17 октября в аннексированной Россией Керчи произошло нападение. В здании политехнического колледжа сработало взрывное устройство и были слышны выстрелы. Как позже выяснилось стрелком оказался 18 летний студент данного училища.



Следствие работало над версией теракта, хотя вскоре переквалифицировало дело о взрыве в Керчи на умышленное убийство двух и более лиц общеопасным способом.



В связи с трагедией, произошедшей в политехническом колледже Керчи, в аннексированном Крыму объявили трехдневный траур.















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