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Russsia Today исключили из двух сетей вещания в США


18.10.2018   18:11
Российский пропагандистский телеканал RT исключили из двух сетей вещания в США. Об этом говорится на сайте RT.

Телеканал перестали транслировать операторы кабельного телевидения Spectrum и Comcast Chicago, зона покрытия которых охватывает Нью-Йорк, Нью-Джерси, Сан-Диего, Лос-Анджелес и Чикаго.

Spectrum с 1 сентября отказался продлевать договор вещания с RT, мотивируя отказ тем, что с развитием интернета предоставлять услуги распространения телесигнала нецелесообразно.

Заместитель главного редактора RT Анна Белкина уже заявила, что компания при этом не разрывала контракты с другими телеканалами.

Comcast Chicago, в свою очередь, сослался на закон о полномочиях в области национальной обороны, а именно на поправку Джона Маккейна, которая позволяет дистрибьюторам в одностороннем порядке без объяснения причин отказаться транслировать контент, который контролируется или финансируется российским правительством.

"Совершенно очевидно, что в отношении RT продолжают применять дискриминационные меры, которые серьезно осложняют нашу работу", – подчеркнула Белкина.

RT остается в США на других платформах, говорится в сообщении.

Russia Today состоит из четырех круглосуточных информационных телеканалов, вещающих из Москвы более чем в 100 странах мира на английском, арабском, испанском и французском языках, телеканалов RT America и RT UK, выходящих в эфир из собственных студий в Вашингтоне и Лондоне соответственно, документального канала RTД, а также глобального новостного видеоагентства Ruptly, предлагающего эксклюзивные материалы другим телеканалам.

В ноябре 2017 года министерство юстиции США вынудило RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента в США. Телеканал изменил схему подачи финансовых отчетов, а произведенные им программы стали маркировать как пропаганду иностранного правительства.

Министерство юстиции РФ в ответ на действия американских властей включило девять СМИ в реестр иностранных агентов. В список попали "Голос Америки", "Радио Свободная Европа / Радио Свобода (РСЕ/РС)", телеканал "Настоящее время", татаро-башкирская служба "Радио Свобода" (AzatliqRadiosi), "Сибирь.Реалии", "Idel.Реалии", "Фактограф", "Кавказ.Реалии" и "Крым.Реалии".






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