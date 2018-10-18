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Путин обещал россиянам рай в случае ядерной войны
18.10.2018 18:39
Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия никогда не станет инициатором военных действий, в том числе и применением ядерного оружия.
Вместе с тем Путин отметил, что Россия может ответить на ядерный удар. «Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно. Мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Потому что даже раскаяться не успеют», — заявил президент. В зале это встретили смехом.
Путин также заявил, что Россия ничего не боится. «Мы вообще ничего не боимся. [Когда твоя] Страна с такой территорией, с населением, готовым жизнь отдать за Отечество, с этим ничего никто не может поделать», — сказал он.
Ранее президент в ходе своего выступления сказал, что возможными причинами нападения на колледж в Керчи могут являться «глобализация», а также то, что в целом общество (не только российское) не создает «полезный контент» для молодежи, поэтому, по мнению Путина, молодежь «берет суррогат героизма».
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