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Цихелашвили встретилась с учителями и учениками армяноязычной школы Ахалкалаки
18.10.2018 21:09
Государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили встретилась с учителями и учениками в армяноязычной Первой публичной школе в Ахалкалаки.
На встрече с педагогами государственный министр говорила о программах по изучению грузинского языка для этнических меньшинств и отметила, что наряду с подобными программами, государство заботится о сохранении родного языка этнических меньшинств.
Государственный министр обратила внимание на роль двуязычных учителей-помощников и заявила, что они играют большую роль в деле изучения грузинского языка представителями этнических меньшинств. Кетеван Цихелашвили говорила и о важности «Образовательной программы по подготовке по грузинскому языку» (т.н. программа 1+4), после прохождения которой студенты смогут пройти стажировку в публичном секторе в упрощенном режиме.
Позднее государственный министр присутствовала на уроке по грузинскому языку в восьмом классе, который провел именно двуязычный учитель-помощник. Кетеван Цихелашвили говорила с учениками о важности изучения государственного языка и отметила, что это позволит им полноценно участвовать в общественной жизни страны.
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